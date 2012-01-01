Каждому сезону - свой аромат

Выбирая парфюм, мы ориентируемся в первую очередь на свои ароматические предпочтения. Безусловно, аромат должен нравиться, однако при выборе парфюма необходимо также учитывать и то, в какое время года вы будете им пользоваться, поскольку тут есть свои нюансы. Так, летняя жара усиливает пряный или резкий аромат, а сухой зимний воздух, наоборот, делает аромат слабее, поэтому легкий запах зимой практически перестает чувствоваться. Ароматы для зимы Аромат парфюма при холодной погоде становится легким и неуловимым. Стойкие чувственные томные ароматы с мускатной ноткой, такие как Amouage Silver или Estee Lauder Cinnabar, в зимний период времени будут как никогда кстати. Достаточно будет всего лишь один раз нанести такой аромат, и он будет держаться практически целый день. Кроме пряных, восточных и теплых ароматов, зимой допустимы также фруктовые и ярко выраженные цветочные ароматы. Покупая парфюм для зимнего периода, следует отдать предпочтение туалетной воде или духам, содержащие сандал, розу, иланг-иланг, мускат и теплые древесные нотки. Именно такие компоненты больше всего подходят для холодных зимних дней, они будут напоминать вам об теплых экзотических странах, и согревать в непогоду. Ароматы для осени

Осенью так не хватает зеленой листвы и запаха цветов, поэтому в этот период актуальны цветочные, хвойные, цитрусовые, восточные, ванильные, древесные и пряные нотки. Именно осенью, как никогда хорошо будет смотреться парфюм с теплыми нотками дуба, лаванды, шафрана в сочетании с осенними ягодными и фруктовыми ароматами. Для осени подойдут все сладкие, насыщенные, терпкие и «зрелые» ароматы, например, L'Аrtisan Parfumеur Mure et Musc, Amouage Ciel, Christian Dior Hypnotic Poison, Guerlain Mitsouko и Jicky. Ароматы для весны

Весной парфюм должен быть более легким, чем зимой. Для этого времени года лучше всего подойдут слегка уловимые нежные, цветочно-фруктовые, сладкие и зеленые ароматы. Такие ароматы поднимают настроение, открывают нас для комплиментов и любви, несут радость и прекрасно дополняют весенний гардероб. Весной рекомендуют пользоваться Chantecaille Wisteria, Mimosa pour Moi, Dolce & Gabbana Feminine, Carolina Herrera 212, Loris Azzaro Eau Belle или любыми другими ароматами, которые содержат нотки мандарина, апельсина, грейпфрута, лилии, фрезии, мимозы и глицинии. Ароматы для лета

Лето – это знойные дни и опьяняющие ночи. Сальные железы в этот период работают более активно, поэтому летом, так же как и весной, рекомендуют пользоваться легкими ароматами. В летний период отдайте предпочтение ароматам, которые содержат запах экзотических фруктов и цветов, сочной зелени, перца и ванили. Древесные и пряные запахи для лета совершенно не подходят, а в сильную жару рекомендуют вообще отказаться от духов. А вот при оптимальной температуре, особенно по вечерам, ароматы цитрусов, цветов, листьев и травы, а также любые морские свежие ароматы – окутают ореолом романтики и придадут женственности. Для лета вполне подойдут Cacharel Eden, Elizabeth Arden Green Tea, Amouage Dia, Nina Ricci Premier Jour, Estee Lauder Pleasures или Paco Rabanne Ultraviolet Metal Beach. Следует обратить внимание на то, что многие известные парфюмерные компании специально для лета выпускают свои постоянные ароматы в облегченном летнем варианте. Так, например, у Christian Dior существуют летние версии Dune Summer и J'Adore, которые не содержат спирта. Отправляясь на пляж, воспользуйтесь любым легким ароматом, который не содержит спирт, иначе после загара в месте нанесения спиртосодержащего аромата останется пигментное пятно. духи

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