Тонкости маникюра - уход за натуральными ногтями

Стереотипы меняются, как и все в нашей жизни. Не так давно женщину с ухоженными руками и ногтями презрительно именовали бездельницей и белоручкой, не способной ни на что, кроме заботы о своей красоте. Сегодня же хорошо ухоженные ногти – своеобразная визитная карточка женщины – они говорят о том, что их обладательница отличается высокой самооценкой и для нее очень важно произвести благоприятное впечатление. Это еще и свидетельство хорошей организованности – в бешеном ритме современной жизни женщина регулярно находит время, чтобы поддерживать ногти в идеальном состоянии. Чтобы ногти были здоровыми и ухоженными не обязательно совершать постоянные визиты в дорогие салоны. Вооружившись знаниями и подобрав косметику вполне по силам при домашнем уходе добиться желаемого результата, тем более что возможностей предостаточно. Питательные кремы и маски, специальные кремы с комплексным действием, различные масла – выбор огромный, но без системы и постоянства любое, даже самое действенное средство будет иметь лишь временный эффект. Процедура ухода за ногтями должна стать частью постоянного ухода за собой. Уход за ногтями состоит из нескольких этапов. Начинать нужно с очищения ногтевой пластинки и кожи вокруг ногтей. Для снятия декоративного лака выпускаются гели, жидкости и кремы с различной концентрацией ацетона или других растворителей. В состав многих из них входят всевозможные масла и парфюмерные композиции, витаминные комплексы. Не обольщайтесь! В ацетоноподобной среде не могут выжить никакие витамины, это всего лишь способ привлечь внимание к продукту. Какие бы добавки не присутствовали в составе этих средств, ноготь в той или иной степени подвергается воздействию агрессивной среды, растворители высушивают ногтевую пластину, истончают ее, и ногти со временем становятся хрупкими, пропадает натуральный блеск и привлекательный вид. Без правильно подобранных питательных кремов и другой косметики для ногтей не обойтись. Питание ногтей происходит за счет поступления питательных веществ в матрикс. Чтобы понятнее было о чем идет речь – посмотрите на свои ногти. Собственно ногтевая пластина (которую мы и покрываем лаком) – это неживая часть ногтя, поэтому при обрезании ногтей боли мы не чувствуем. Живая часть ногтя это кутикула – кожный валик, обрамляющий ноготь, и матрикс – белый полумесяц у основания ногтя, который просвечивается сквозь ногтевую пластину. Именно в матриксе вырабатываются живые клетки, которые отмирая и образуют ногтевую пластинку. Больше всего питание необходимо матриксу. Питательный массаж с применением различных кремов и масел будет отличной лечебной или восстановительной процедурой. Он улучшает обмен веществ, укрепляет ногти и смягчает ногтевой валик. Подбирать крем или масло нужно с учетом состояния ваших ногтей и кутикулы. Увлажняющее и питающее масло с экстрактом огурца питает зону матрикса и смягчает кожу вокруг ногтя, экстракт алоэ заживляет мелкие трещинки и препятствует появлению заусенцев. Масло миндаля снимает воспалительные процессы, способствует росту здоровых, крепких ногтей. Био – кремы рекомендуется применять в холодное время года, они образуют на поверхности кожи и ногтя защитную пленку, предохраняющую от обезвоживания и вредного воздействия холода. В состав таких кремов входят различные витаминные комплексы и масла, пчелиный воск, вазелин, ланолин. Кроме защитного действия, био – кремы в зависимости от состава обладают смягчающим, противовоспалительным, ранозаживляющим, питающим или дезинфицирующим свойствами. Настоящая «скорая помощь» для слоящихся, слабых и хрупких ногтей. Если вам приходится часто контактировать с водой, обратите внимание на кремы с минералами, они на длительное время создают на ногте водонепроницаемую пленку. Для быстрого приведения в порядок часто ломающихся ногтей пользуйтесь специальным гелем. Он изготовлен на клеевой основе и склеивает ногтевые пластины. Но это лишь временная мера, в этом случае без целого комплекса лечебных и питательных процедур ногти в идеальное состояние привести не получится. В области кутикулы полезен массаж с глицериновым или детским мылом. Делать его нужно очень осторожно, мягкой щеточкой, на которую нанесено небольшое количество мыла. Такой массаж укрепляет ногти, при этом происходит легкий пиллинг, удаляющий с кутикулы омертвевшие частички кожи и положительно влияющий на процесс регенерации клеток. Перед массажем хорошо сделать теплую ванночку с морской или океанической солью без ароматических добавок. После этих несложных процедур сделайте питательную маску или нанесите масло, крем с витаминными добавками. Для чувствительной, воспаленной кутикулы подойдет масло грейпфрута. Кроме бактерицидного и антисептического действия оно обладает тонизирующим и отбеливающим эффектом. Для борьбы с заусенцами выбирайте масло или крем с экстрактом маракуйя, жожоба, дерева ши. Наборы спа – масел для кутикулы и ногтей будут очень удачным решением проблемы ежедневного ухода за ногтями. Как правило, серия спа – ухода состоит из нескольких продуктов и можно подобрать серию с учетом общего состояния здоровья, состояния ногтей и индивидуальной переносимости. Раз в неделю ногтям нужна «интенсивная терапия» в виде различных масок. Делать их лучше на ночь, наносить на хорошо очищенные ногти и кутикулу. Выпускаются питательные маски с протеинами для ослабленных и ломких ногтей, укрепляющие маски с экстрактами ромашки, полевого хвоща, морских водорослей, с витаминами А, Е, коллагеном. Практически все маски обладают антигрибковыми и антибактерицидными свойствами. Даже самые красивые и ухоженные руки будут выглядеть неряшливо, если не уделять должного внимания уходу за ногтями, а облупившийся лак затмит самый изысканный и дорогой наряд. Не случайно говорят, что нет ничего важнее мелочей. Чтобы досадные мелочи не выходили на первый план, позаботьтесь о ногтях. Возьмите себе за правило – давать ноготкам хотя бы двухдневную передышку и в это время делайте кроме базовых косметических процедур питательные маски, ванночки, пиллинг. Такой комплексный подход к состоянию здоровья ногтей в скором времени даст желаемый результат. маникюр

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