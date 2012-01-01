Выбираем карандаш. Какой наш? Какой не наш?

Стенд с косметическими карандашами вполне может соперничать по цветовой палитре и разнообразию с ассортиментом карандашей, представленных в художественном салоне. Но художникам сделать выбор проще – они профессионалы и точно знают, какой штрих оставит на бумаге тот или иной карандаш. А что делать нам? Выбирать карандаш методом проб и ошибок – дело затратное, информации на упаковке бывает недостаточно, чтобы понять, что это именно то, что вы искали. Давайте сделаем небольшой обзор косметических карандашей и коснемся самых важных моментов, на которые нужно обратить внимание при выборе и использовании маленьких помощников в непростом искусстве макияжа. Начнем наше знакомство с контурных карандашей для губ. Основная задача контурного карандаша – создать безупречную линию губ. Хороший карандаш поможет избежать растекания помады в течение дня – не забывайте, что помада попадает в микроскопические трещинки вокруг губ и через некоторое время контур губ расплывается. С помощью карандаша можно придать губам объем, сделать их более пухлыми или подкорректировать форму. Легко и точно нанести помаду тоже помогает контурный карандаш – граница, которую помаде переходить нельзя уже проведена и вам остается только закрасить помадой выделенную область. Требования к контурному карандашу предъявляются серьезные. Он одновременно должен быть и достаточно мягким – чтобы не повредить кожу вокруг губ, и не слишком жирным – чтобы не растекался контур. Слишком сухой карандаш не в состоянии провести равномерную линию и контур вскоре начнет растрескиваться, сделает макияж небрежным и неопрятным. Качество – это основной критерий, по которому выбирается косметический карандаш. Более или менее полное впечатление о качестве уже можно составить, если внимательно изучить надписи на самом карандаше или на стикере. Должно быть указано все, что нужно знать о продукте: страна – производитель, активные компоненты, дополнительный уход, срок годности, стойкость и тон. От покупки «темной лошадки» - карандаша, на котором вся информация сводится к его восторженному описанию, лучше воздержаться. В состав современных косметических карандашей добавляются различные витамины, масла и воск в разном процентном соотношении и комбинациях. Так, если в составе присутствуют витамины Е, С и алоэ вера, гидрогенизированные масла – кокосовое, растительное, пальмовое, касторовое – это гарантирует дополнительный уход за кожей губ и защищает губы от пересушивания. Если в составе грифеля указано большое количество различного воска - это говорит о том, что линия, проведенная таким карандашом, будет мягкой и не растрескается. Запомнить назначение основных составляющих не так трудно – витамины и растительные экстракты отвечают за питание деликатной кожи губ, масла – смягчают кожу, воск обеспечивает мягкость грифеля и термостойкость проведенной на коже линии. Цвет карандаша определяют красящие пигменты. Грифель контурного карандаша может иметь разную толщину. Карандаш с грифелем небольшого диаметра предназначен только для обозначения контура губ. Линия, проведенная таким карандашом, будет тонкой, и растушевать ее не получится. Как правило, карандаши с тонким грифелем не очень популярны из-за ограниченного использования. Карандаши с грифелем большего диаметра считаются универсальными, они могут использоваться и как контур для губ и как основа для нанесения блеска или помады. Такой карандаш легко растушевать и зачастую фирма – изготовитель выпускает карандаш с толстым грифелем в комплекте с очень полезным дополнением в виде маленькой кисточки, специально предназначенной для растушевки контура. Корпус косметического карандаша может быть из пластика или из различных пород дерева. Карандаши в пластиковом корпусе автоматические, со специальной системой движения грифеля вверх и вниз. Нередко они выпускаются двусторонними, разных цветов. Удобное нововведение, но выбирая автоматический карандаш, не забудьте о том, что в колпачке должна быть маленькая точилка для грифеля. Иначе через несколько дней использования грифель потеряет форму, а подправить его будет нечем.

Корпус деревянного карандаша должен быть выполнен из мягких пород дерева, чтобы точить карандаш было легко и быстро. Такие карандаши выглядят более презентабельно, производители используют для оформления поверхности механического карандаша краски с добавлением перламутра и золотистого блеска либо делают карандаш и колпачок золотых или серебряных оттенков. Цвет кончика карандаша соответствует цвету грифеля. Выбирая механический карандаш, проверьте, как держится колпачок. Он должен легко сниматься, но в тоже время хорошо фиксироваться и защищать грифель от повреждения. Для механического карандаша обязательно нужна будет маленькая точилка, она может быть в колпачке, входить в комплект или продаваться отдельно. Однако стоит учесть, что если вы отдаете предпочтение карандашу с мягким грифелем, то от постоянного соприкосновения с точилкой он будет осыпаться, да и внешний вид у карандаша станет неаккуратный. В этом случае лучше приобрести отдельную точилку и заменить колпачок. Выбор цвета. Здесь ничего сложного нет. В идеале, цвет контурного карандаша для губ должен совпадать с цветом губной помады или быть на тон темнее. С блеском для губ все наоборот – карандаш подбирается под оттенок кожи губ, а не под цвет блеска. Для более выразительного и эффектного вечернего макияжа уместно контрастное сочетание темного карандаша со светлой помадой или же использование белого перламутрового карандаша в сочетании с яркой помадой красных тонов. Кстати, такое стилистическое направление пришло в бытовой макияж с подиума и очень популярно в последнее время. Стойкость цвета должна быть указана на стикере. Карандаши для губ выпускаются суперстойкими, стойкими и водостойкими. Водостойкий карандаш можно смыть только специальными средствами для демакияжа, на которых есть обозначение «для водостойкой косметики». Преимуществ у такого карандаша очень много – в течение всего дня он прекрасно сохраняет цвет и линию, и многочисленные составляющие рабочего дня – кофе, бутерброды, яблоки, никак не влияют на качество контура губ. Дождь или снегопад тоже не в состоянии подпортить водостойкий макияж. Но и для того, чтобы смыть контур губ вам придется потрудиться или потратиться на специальную косметику. Существует и ограничение – при пересушенной коже губ пользоваться водостойкой косметикой не желательно. Суперстойкий карандаш будет хорошо держаться на губах в течение 7 – 8 часов, что делает его незаменимым при дневном макияже. Но снимать его тоже нужно специальной косметикой, просто водой с мылом смывать стойкий карандаш дело рискованное, если долго тереть губы, то можно повредить кожу губ. Все остальные карандаши, на которых нет специальной маркировки, относятся к стойким карандашам и держатся на губах от 4 до 8 часов. Смываются легко, косметическим молочком или жирным кремом. Ну и такой нюанс, как длина карандаша тоже нельзя не принимать во внимание. Если карандаш выбирается для макияжа, который вы будете делать дома, то длина в этом случае не имеет значения. А вот если карандашу отводится место в косметичке, то он должен соответствовать ее размеру. Носить карандаш в сумочке вряд ли целесообразно, на его поиски придется потратить немало времени и через неделю – другую даже самая стойкая краска с карандаша облупится. губы Метки статьи: