Румяная косметика

Как бы старательно не подбирался цвет тональной основы и пудры, лицо кажется несколько неестественным, безжизненным, особенно в зимнее и осеннее время. Чтобы исправить этот недостаток, существует такая разновидность косметики, как румяна. Их принято делить на два вида – сухие и жидкие, а по консистенции – на рассыпчатые и жирные. У каждого вида румян есть свои преимущества и недостатки, тонкости и секреты в использовании. Познакомимся поближе с довольно обширной категорией жирных румян, их нужно уметь не только правильно выбрать, но и знать некоторые особенности. Пусть вас не настораживает название, к этому типу румян принято относить все, что отличается от порошкообразной структуры. Исключение – компактные румяна и румяна в шариках, но и они относятся к категории сухих румян, поскольку пользоваться ими можно лишь в сочетании с рассыпчатой пудрой и наносить только кисточкой. К жирным румянам причислены кремообразные, жидкие, пенистые, румяна-мусс и румяна в виде стика. Кремообразные румяна будут прекрасно смотреться на тонированной коже, они незаменимы при дневном или быстром макияже и подойдут для любого типа кожи. Для женщин, у которых сухая кожа это настоящее спасение. В составе таких румян присутствует большое количество масел, витаминов, экстрактов лечебных растений и увлажняющих компонентов, поэтому для сухой кожи они гораздо полезнее рассыпчатых румян. Кремообразные румяна прекрасно подходят для зрелой кожи, они очень легко наносятся и растушевываются и выглядят естественно. Могут использоваться и как губная помада. Недостаток кремообразных румян – они не держатся долго на коже и не подойдут для кожи с расширенными порами. Гелевые румяна наоборот не содержат масел, они сделаны на основе силикона с добавлением красящих пигментов и отличаются стойкостью и влагоустойчивостью. Идеально подходят для жирной и зрелой кожи. Одно «но» - очень быстро впитываются и высыхают почти мгновенно, поэтому требуют точности и определенных навыков в нанесении. Исправить погрешности будет невозможно, излишки румян так просто не удалить, их нужно только смывать и придется заново накладывать макияж. Чаще всего гелевыми румянами пользуются профессиональные визажисты. Жидкие румяна легко наносятся с помощью маленькой кисточки или подушечками пальцев, хорошо растушевываются и не так быстро высыхают как гелевые. Но подойдут они для гладкого, чистого лица. Если кожа лица покрыта хотя бы легким пушком, от таких румян придется отказаться. Румяна в виде пенки и румяна–мусс – атрибут визажистов. Удобные и быстрые, но очень въедливые. Одно неосторожное движение – и макияж испорчен. Смыть их можно только водой с мылом или средством для снятия стойкого макияжа. Разумеется, все придется начинать с начала. Румяна–стик скорее можно отнести к корректорам макияжа. Основное назначение – в «походных» условиях подправить или скрыть небольшие погрешности макияжа. В составе всех жирных румян в том или ином количестве присутствуют жировые соединения и влага, поэтому пользоваться ими нужно только в сочетании с тональной основой или наносить поверх питательного крема. Если вы при ежедневном макияже используете рассыпчатую пудру, то жирные румяна – это не ваш выбор. На припудренной коже их очень трудно распределить равномерным слоем, и на матовом фоне они будут выглядеть лоснящимся жирным пятном.



К выбору цвета румян нужно отнестись очень серьезно. Жирные румяна лучше приобрести нескольких оттенков, в отличие от сухих они не выпускаются в различных цветовых сочетаниях, в каждом тюбике или флакончике румяна лишь одного цвета. При выборе цвета учитывайте не только цвет кожи лица, но и цвет губной помады. Все должно сочетаться. Если в ярком вечернем макияже не столь важен природный цвет лица, то при более сдержанном дневном следует придерживаться некоторых правил и ввести ограничения. Для смуглой кожи при естественном освещении подойдут румяна бежево-розовых или малиновых оттенков, а при бледном цвете лица лучше пользоваться бледно-розовыми румянами. Универсальным визажисты считают персиковый цвет, если вы затрудняетесь с выбором – остановитесь для начала на этом оттенке. Не забудьте такую важную деталь – гармоничный макияж требует, чтобы оттенок румян сочетался с цветом губной помады. Правило здесь такое – к красной помаде подходят румяна красного или розового оттенка, розовая помада сочетается с румянами такого же оттенка и ни с какими другими. Персиковые румяна подойдут к помаде коралловых или абрикосовых тонов, коричневая помада используется в сочетании с бронзовыми румянами. Такие рекомендации связаны с тем, что жирные румяна не дают возможности смешивать несколько цветов, и выпускаются они не столь широкой цветовой гаммы как сухие румяна. Среди жирных румян есть несколько видов, которые предназначены для особых случаев, но никак не для повседневного макияжа. Но это не значит, что их нужно обойти вниманием. Румяна с блестком или с мерцающим эффектом прекрасно подойдут для создания вечернего или праздничного макияжа. Они наносятся не только на скулы, но и на лоб, внутренние уголки глаз и как бы подсвечивают кожу изнутри. Конечно, нужно знать чувство меры, чтобы не превратиться в размалеванную куклу, но при умелом пользовании такие румяна очень выгодно подчеркнут ваши достоинства. Румяна с оттенком бронзы – летний вариант макияжа. Назначение такой косметики – оттенить красивый загар и скрыть мелкие недостатки внешности. Но пользоваться бронзовыми румянами можно лишь при достаточно загорелой коже, на бледной, светлой коже они выглядят грубо и вульгарно. Важный момент в пользовании жирными румянами – количество румян. Их должно быть минимальное количество, чтобы только слегка обозначить румянец и придать лицу свежесть. Основная ошибка – чрезмерность, жирные румяна более яркие, чем сухие, они не матируют кожу, а добавляют глянец. Формула «чем ярче, тем лучше» запросто превратит молоденькую девушку в циркового клоуна, а солидной даме придаст комичности и добавит несколько лет. Излишек жирных румян убрать сложно, в этом случае придерживайтесь принципа – лучше меньше, чем больше. Наносить и растушевывать жирные румяна можно подушечками пальцев, кремовые румяна можно нанести на кожу спонжем или влажной губкой. Достаточно одной – двух капелек, а после полной растушевки можете подойти к окну и с помощью зеркала перед «выходом в свет» убедиться в гармоничности макияжа. Разграничение на цвета для блондинок и цвета для брюнеток в наши дни стало вещью весьма условной и в отношении макияжа. Существует столько косметических средств для кардинального изменения внешности, что и блондинки, и брюнетки в зависимости от цвета одежды, случая, времени года, да и просто настроения выбирают самые разные цветовые гаммы. Важно только держаться в рамках одной и той же гаммы, тогда лицо будет выглядеть естественно и на щечках появится легкий натуральный румянец. лицо

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