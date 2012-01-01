Компактная вуаль

Прошли те времена, когда в женской косметичке можно было увидеть только коробочку с тушью, светлые тени и помаду. Сейчас нам доступно все, чем раньше пользовались знаменитости и звезды, а понятие «дневной макияж» стало гораздо шире. Недостаточно слегка подкрасить губы или ресницы, пришла мода на полноценный дневной макияж, в котором используются и тональная основа, и пудра, и румяна. Сохранить дневной макияж в полном порядке и быть ответственной за наш внешний вид вне дома – со всем этим прекрасно справляется наша незаменимая помощница и постоянная обитательница косметички – компактная пудра. Динамичный, активный образ жизни диктует свои правила и выдвигает новые требования к макияжу. Еще не так давно лидерство рассыпчатой пудры ни у кого не вызывало сомнений, она всем хороша, кроме одного – пользоваться такой косметикой можно только дома. Мобильной ее никак не назовешь, носить с собой в течение дня кисточку и коробочку с пудрой мало кто может себе позволить. Но выход был найден – рассыпчатую пудру спрессовали, утрамбовали в маленькую плоскую коробочку, пуховку заменили на небольшую подушечку – так появилась компактная пудра. Само название уже говорит о ее преимуществе – пудра предназначена постоянно быть рядом с вами, чтобы в любой момент и в любом месте можно было ею воспользоваться. Небольшой размер, встроенное зеркальце, удобный спонж – все продумано и предусмотрено, компактная пудра – это как «скорая помощь» для макияжа – считанные секунды - и вы в полном порядке. Компактная пудра подойдет для любого типа кожи, нужно только правильно сделать выбор. То же самое относится и к оттенку и составу пудры – она должна скрывать недостатки кожи и подчеркивать ваши достоинства, выглядеть на лице естественно. Пудра для сухой и проблемной кожи поможет увлажнить и успокоить кожу, главным ее достоинством можно считать наличие в составе витаминов и экстрактов полезных растений. Благодаря этим компонентам кожа защищена от обезвоживания и вредного действия окружающей среды, а добавление ультрафиолетовых фильтров предохранит кожу от разрушительного действия солнечных лучей. К выбору пудры для сухой кожи нужно отнестись особенно тщательно, неправильный выбор приведет к тому, что кожа будет излишне пересушенной, может начаться шелушение и ситуацию не сможет исправить даже самая дорогая декоративная косметика. Назначение компактной пудры для жирной кожи – подсушить и скрыть жирный блеск. Задача не из простых, на лице, даже защищенном компактной пудрой, за день собирается немало частичек пыли, которые смешиваясь с пудрой, могут в конце дня превратить лицо в некрасивую маску. Чтобы этого не произошло, выбирайте матирующую пудру именно для жирной кожи, в ее составе не должно быть растительных или минеральных масел. Такая пудра впитывает излишки жира, придает коже матовость и макияж долгое время выглядит свежим. Что касается цвета компактной пудры – тут нужно принимать во внимание натуральный цвет кожи и цвет тональной основы. Пудра должна быть одного цвета с вашей кожей или даже на тон светлее, эти рекомендации нужно соблюдать если вы пользуетесь тональной основой. Все дело в составе компактной пудры – в него входят связующие жировые компоненты, которые смешиваются с кожным салом и пудра на лице темнеет. Не забывайте и о том, что темный оттенок пудры смотрится неестественно, подчеркнет все неровности кожи и прыщики. Кроме того, темная пудра сделает заметными мимические морщины и мелкие морщинки вокруг глаз, и вдобавок к этому лицо будет казаться старше. В пудренице компактная пудра выглядит темнее, чем на лице, поэтому выбирать оттенок нужно только с помощью пробников. Советов по правильному выбору цвета компактной пудры несколько, но самый простой и надежный такой – нанести немного пудры на область переносицы около бровей. Кожа в этом месте не очень быстро реагирует на загар, меньше подвергается воздействию окружающей среды. Компактная пудра различается не только по цветам и составу, но и по стойкости. Таковы реалии современной жизни, выглядеть аккуратно и стильно нужно в течение всего дня, а обычные косметические средства не всегда с этим справляются. Для этой цели выпускается серия суперстойкой косметики, в которой есть несколько видов компактной пудры. В составе стойких видов пудры есть особые вещества, которые не контактируют с кожей, именно они отвечают за стойкость макияжа и комфортное самочувствие. Даже через несколько часов после нанесения такой пудры не возникает ощущения дискомфорта, поры не забиваются и кожа продолжает дышать. Единственный минус – для снятия стойкой косметики нужны особые средства, достаточно активного, агрессивного действия и при чувствительной или проблемной коже все же лучше сделать выбор в пользу компактной пудры обычного действия.

Компактная пудра применяется чаще в дневном макияже, исключение составляет компактная пудра со светоотражающими частичками, которые создают эффект сияния. Такая косметика уместна только в вечернее время, наибольшую выразительность макияжу придает искусственное освещение. Чтобы не возникло разочарований после покупки пудры, при пользовании ею нужно следовать несложным правилам.

• Наносить пудру нужно только на подготовленную кожу лица. Сначала на кожу наносится питательный крем, затем основа и только потом – пудра. В случае, если вы используете компактную пудру и как основу, наносить ее нужно после впитывания крема.

• Если вы пользуетесь тональной основой, то не наносите пудру сразу же после основы. Должно пройти некоторое время, а после полного впитывания тонального крема можно подправить и закрепить макияж при помощи пудры.

• Компактная пудра не ложится так ровно, как рассыпчатая, поэтому нужно наносить ее легкими движениями и набирать на подушечку или спонж минимальное количество пудры.

• Обязательно следите за чистотой пудры и спонжа. Верхний слой компактной пудры рекомендуется периодически соскабливать ножом, а подушечку или спонж нужно регулярно мыть. В противном случае пудра будет ложиться на кожу неравномерным слоем и хорошего макияжа не получится.

• Когда нужно подправить макияж в течение дня, сначала промокните лицо салфеткой, чтобы удалить выступивший жир с кожи и только потом слегка припудрите необходимые участки лица, обычно это Т-образная зона. Припудривать область вокруг глаз и бровей не желательно, частички пудры могут попасть на ресницы и брови. Собираясь на вечеринку или торжественный прием, вечер в ресторане или встречу друзей не забудьте положить в сумочку элегантную коробочку с компактной пудрой. По всем правилам этикета, даже самым консервативным, пудра – это единственное косметическое средство, которым женщине разрешено открыто пользоваться в общественных местах. Все остальное – только в туалетной комнате. Вполне разумное исключение – для реставрации макияжа прежде всего нужна пудра, а кокетливое припудривание носика добавит вам женственности и изящества. пудра Метки статьи: