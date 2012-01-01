Секреты рассыпчатой пудры

Сегодня чтобы создать макияж, отвечающий модным направлениям, без качественной, хорошей пудры не обойтись. Даже если ваше лицо не страдает от таких неприятностей, как покраснение кожи, тусклый цвет, неровный тон и вам не нужно часами колдовать возле зеркала, добиваясь гладкости кожи, визажисты настаивают – кожа должна быть защищена и подготовлена к нанесению макияжа. Особенно это относится к осеннее-зимнему сезону и первой половине весны - в условиях нашего климата пользоваться пудрой с ноября по конец апреля нужно обязательно. Кроме защиты от агрессивной среды пудра выполняет одновременно и роль косметического камуфляжа, скрывающего мелкие недостатки кожи, и роль фиксатора дневного и вечернего макияжа. Самой удобной и практичной принято считать рассыпчатую пудру. О ее достоинствах и особенностях, выборе и применении и пойдет речь в этой статье. Без рассыпчатой пудры как без рук, именно на этом незаменимом легком, полупрозрачном порошке и держится вся наша с вами рукотворная красота. Нанесли на лицо тональную основу, а вслед за ней – тонкий слой пудры, чтобы кожа не блестела и стала нежной, бархатистой. Наложили румяна – их тоже нужно припудрить, чтобы растушевать границы. Ресницы станут пушистыми, если перед нанесением туши провести по ним напудренной кисточкой, а помада на губах будет держаться гораздо дольше, если их слегка припорошить рассыпчатой пудрой. Несмотря на множество задач, которые нам помогает решить рассыпчатая пудра, она должна быть незаметной и выглядеть на лице так, как будто это ваш естественный цвет лица. Добиться желаемого результата можно лишь в том случае, если среди всего многообразия вы смогли выбрать свою пудру, которая идеально подходит именно вам. На что обратить внимание? Нужно всегда помнить, что при выборе любой косметики в первую очередь следует учитывать состояние вашей кожи. Пудра должна содержать необходимые в данный момент вещества и подходить для вашего типа кожи. Базовая рецептура современной пудры примерно одинакова, но каждый производитель добавляет в нее свои определенные компоненты. Это могут быть вытяжки и экстракты полезных трав и растений, легкие масла, мельчайшие частички перламутра и жемчуга, вещества, защищающие кожу от ультрафиолета. Такая пудра не забивает поры и не пересушивает кожу, наоборот, она служит защитой от негативного воздействия окружающей среды. Рассыпчатая пудра незаменима для тех, кто имеет комбинированную, проблемную или жирную кожу. Она делает кожу матовой и снимает раздражение, маскирует ненужный блеск и купирует воспалительные процессы. Но выручает пудра только в том случае, если пользоваться ею с учетом некоторых нюансов. Проблемную кожу нужно пудрить каждый раз чистой кисточкой или новым тампоном. Неудобно, такие требования делают возможным пользование рассыпчатой пудрой только в домашних или стационарных условиях. Но иного выхода нет – макияж, сделанный инфицированной кисточкой, принесет вред вашей коже, инфекция будет попадать на здоровые участки кожи лица, и возникнут новые очаги воспаления. Для жирной и комбинированной кожи таких суровых требований нет, достаточно мыть кисточку по мере загрязнения. Обладательницам сухой и особенно пересушенной кожи нужно быть осторожнее с рассыпчатой пудрой. Противопоказаний нет, но в некоторых случаях пудра в порошке может придать коже еще более иссушенный вид и только усугубить ситуацию. Выбор цвета рассыпчатой пудры зависит от цвета лица и тональной основы, если вы ею пользуетесь. Цвет может совпадать с цветом кожи или основы, может быть немного темнее или светлее. Нанесите пудру на тыльную сторону ладони – это один из способов подобрать нужный тон. Если цвет не контрастирует с цветом руки, пудра подходит. Но это не говорит о том, что нужен один единственный оттенок пудры. Как правило, кожа не бывает монохромной, и чтобы идеально приблизиться к ее натуральному цвету, нужно смешать несколько оттенков пудры. Поэтому лучше выбирать коробочку, в которой собраны три – четыре цвета рассыпчатой пудры и добавить к ним пудру в порошке белого цвета. Такая комбинация позволит добиться максимальной приближенности к естественному цвету кожи. Если вы пользуетесь тональной основой, то при выборе цвета пудры нужно ориентироваться и на ее цвет. Может показаться, что проблем с выбором цвета не будет, если воспользоваться прозрачной пудрой. Она действительно подходит практически к любому цвету тональной основы и оттенку кожи. Но везде есть исключения – такая пудра не скроет недостатки кожи, а загорелой или смуглой коже прозрачная пудра придаст землистый оттенок. Для бледной, незагорелой кожи не годятся розовые оттенки – они сделают кожу неестественного цвета и создадут впечатление неживой маски. Поможет сориентироваться в выборе пудры и название тона – светлые тона носят холодные, строгие названия – жемчужный, фарфоровый, легкий шелк. У темных оттенков более теплые названия – медовый, бежевый, мокко. Цветные пудры и пудры, содержащие золотистые и серебряные блестки привлекают к себе внимание своей необычностью. Но с ними лучше не экспериментировать. Оранжевые и ярко-розовые тона, желтые и сиреневые оттенки используются профессиональными визажистами, и обращение с такой яркой пудрой требует определенных навыков и немалого мастерства. Некоторые знания и осторожность понадобятся и при пользовании рассыпчатой пудрой с эффектом блестков. Ее нельзя наносить на середину лица, глянец уместен только на висках, скулах, области декольте и только при искусственном освещении. Для дневного макияжа она не подойдет. В пользовании пудрой темных тонов тоже есть «подводные камни». Чем темнее пудра, тем старше вы будете выглядеть, темной пудрой нежелательно припудривать кожу вокруг глаз, она сразу же проявит то, что вы намеревались скрыть – «гусиные лапки» и мелкие морщинки. Визажисты дают несколько советов, как пользоваться рассыпчатой пудрой. Наносить на лицо порошкообразную пудру нужно мягкой кисточкой, пуховкой или ватным тампоном и лишь после того, как полностью впитался крем или тональная основа, иначе лицо будет выглядеть пятнистым. Чтобы черты лица казались нежными и мягкими, рассыпчатой пудрой нужно покрывать все лицо, а излишки убрать чистой кисточкой без пудры. По всем правилам макияжа сначала наносится пудра светлых оттенков, потом можно пользоваться пудрой более темного тона. По завершении макияжа сбрызните лицо из пульверизатора небольшим количеством минеральной воды – она зафиксирует макияж и впитает ненужную пудру. И напоследок немного о качестве и цене. Хорошая пудра должна состоять из мелких частичек, ложиться на лицо ровно и выглядеть словно вторая кожа. Если пудра создает эффект штукатурки, расстаньтесь с ней без сожаления и замените на более качественный продукт. В составе пудры должны быть специальные добавки, защищающие кожу, витаминные комплексы и увлажняющие вещества. В отношении цены – тут все индивидуально и зависит от ваших финансовых возможностей. Но не всегда самое дорогое – самое лучшее и порой средняя по цене косметика гораздо лучше активно продвигаемого бренда. пудра Метки статьи: