Тональный крем. Как не наделать ошибок

Тональный крем для лица – это как одежда для тела – может быть и украшением, и защитой. Без него не обойтись, он прекрасно укрывает кожу лица от разрушительного действия ультрафиолета, защищает ее от ветра, дождя, резкой смены температур. Это основа всего макияжа, правильно подобранный тональный крем помогает выравнивать цвет лица, делает его чистым, скрывает мелкие недостатки и следы усталости. И наоборот – малейшие погрешности при выборе способны привести к обратному эффекту – лицо будет выглядеть неопрятно и неухожено. Что нужно знать и как ориентироваться при выборе тонального средства, чтобы оно приблизило кожу к идеальному состоянию, а не застыло на лице неподвижной маской? Выбирать тональную основу нужно с учетом типа вашей кожи, ее естественного тона и общего состояния. Оттенок должен соответствовать цвету лица, а химический состав не вступать в противоречие с типом вашей кожи. Если кожа лица жирная, пользоваться нужно кремом именно для такой кожи, а не для сухой. Для проблемной кожи выпускается отдельная серия, и выбирать следует более плотный тон. Это правило нужно соблюдать обязательно, иначе вы только навредите коже. Основа должна быть практически незаметна, выглядеть так, словно ее не существует, и в тоже время придать вашей коже красивый и здоровый вид. Современным средствам это вполне по силам, если основа правильно подобрана, заметна только гладкая, свежая кожа. Тональные основы под макияж делятся на тонирующие и тональные средства. Главное отличие одного от другого в количестве оттеночных пигментов, входящих в состав кремов. Тонирующий крем или тоновый увлажнитель имеет полупрозрачную структуру и чаще всего это обычный дневной крем с добавлением легкого оттенка. У такого крема несколько функций – он слегка выравнивает и улучшает цвет лица, увлажняет кожу и одновременно питает ее. В состав тонирующего крема входят витамины и микроэлементы. Подходит тонирующий крем далеко не всем, замаскировать пятнышки, веснушки или сосудистую сеточку на лице с помощью такого средства не получится. Им могут пользоваться счастливые обладательницы беспроблемной кожи и те, кто не любит многослойный макияж. Тоновый увлажнитель редко используют визажисты, он считается летней косметикой, так как совершенно незаметен на коже. Для яркого вечернего макияжа он тоже не подойдет, основа должна быть более плотной, непрозрачной. Тонирующие кремы – флюиды относятся к жидкой основе под макияж, по своей консистенции они жидкие, текучие. Применяют для выравнивания тона и текстуры кожи. Тон – от просвечивающего с минимальным содержанием оттеночного пигмента до среднего. На коже они практически незаметны, очень популярны и широко используются как визажистами, так и в бытовом ежедневном макияже. Такая основа выпускается для всех типов кожи и содержит небольшое количество жиров. Наносится жидкая основа на кожу очень легко, подушечками пальцев или спонжем. Как правило, выпускается в тюбиках или пузырьках. Тональный крем имеет более плотную текстуру и содержит большое количество разнообразных компонентов. Назначение тонального крема – выровнять цвет лица и скрыть мелкие недостатки кожи. Он выпускается нескольких видов и кроме тонов и оттенков различается по плотности и составу. Тональный крем - основа или основной тональный крем - самое популярное и распространенное тональное средство. В зависимости от назначения может быть увлажняющим, смягчающим или защитным. Для проблемной кожи выпускается отдельная линия, в состав тонального крема для кожи, склонной к появлению угревой сыпи входят противовоспалительные и дезинфицирующие добавки. Для пересушенной кожи лучше выбирать тональный крем со смягчающими маслами, для сухой кожи подойдут тональные кремы с увлажняющим эффектом. Такая основа хорошо замаскирует недостатки кожи, сделает тон более ровным и при этом не возникнет ощущения тяжести или стянутости на коже. Тональный крем – пудра идеально подойдет для жирной кожи. Это основа с густой кремовой текстурой, которая при высыхании действует как пудра – убирает лишний блеск и как губка впитывает избыточный жир, одновременно выполняя роль и пудры и тона. Делает кожу шелковистой и матовой, равномерно окрашенной. Тональный крем – паста имеет плотную, густую консистенцию. Выпускается для всех типов кожи, большая плотность дает возможность скрывать существенные недостатки и проблемные зоны на лице. Широко применяется как маскировочное средство при макияже, но при пользовании влажным спонжем может ложиться и более прозрачным слоем. Твердый тональный крем – выпускается в виде стика. По консистенции это тональное средство напоминает застывший воск. Идеально маскирует дефекты кожи, скрывает красноватый оттенок или пигментные пятна на лице. Часто используется визажистами для конкурсов и в модельном бизнесе, но в бытовом макияже выглядит на коже тяжеловато. Тональный крем – мусс это тот же тональный крем, но более легкий, воздушный по текстуре. Очень легко наносится и распределяется по коже, не собирается в мелких морщинках и рекомендуется для зрелой кожи. Тональный крем длительного действия. Тут нужна определенная осторожность и здравомыслие. Конечно, соблазн велик – весь день сохраняется безупречная матовость кожи и ровный тон. Но есть свои минусы. Такой крем высушивает кожу, поэтому для нормальной кожи нежелательно пользоваться кремом чаще, чем два раза в неделю и после его применения необходимо делать увлажняющие маски для лица. Для жирной кожи возможно и более частое использование, но маски также обязательны. Кроме обычных тональных основ выпускаются тональные кремы, в состав которых входят различные добавки, создающие определенный эффект. Очень популярны светящиеся кремы со светоотражающими частичками. Они отражают свет от поверхности лица и позволяют скрыть мелкие морщинки и дефекты кожи, убирают темные круги под глазами и придают коже легкое сияние. Тратится гораздо меньше времени на растушевку тона и разница между цветом кожи и тональным средством практически незаметна. Подходят для всех типов кожи. Тонирующие средства с эффектом атласной кожи делают кожу мягкой и гладкой. Они не менее популярны, но обладательницам очень жирной кожи такая основа не подойдет. Для жирной и нормальной кожи хорошо подходят матирующие средства, скрывающие блеск кожи, а для сухой кожи лучше воспользоваться тональной основой с увлажняющим эффектом. Чувство меры – одна из составляющих успешного макияжа. Даже правильно подобранная основа может превратить лицо в неестественную маску или сделать его слишком блестящим. Назначение тональной основы – быть незаметной, помогать коже стать лучше и выглядеть так, чтобы ни у кого не возникало сомнений в естественной красоте вашей кожи. А как вы этого добиваетесь пусть останется вашим секретом. Будьте красивы! тональный крем Метки статьи: