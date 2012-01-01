Как победить целлюлит? Народные средства

В борьбе с целлюлитом все средства хороши. Направлений в лечении целлюлита много, и еще больше способов и рецептов. В ход идут антицеллюлитные кремы, массаж, ванны, обертывания, самые отчаявшиеся и нетерпеливые решаются на аппаратные процедуры. Какой бы метод вы не выбрали, специалисты рекомендуют присмотреться и к народным средствам лечения целлюлита, которые в комплексе с классическими процедурами помогут справиться с этой проблемой. Народные средства борьбы с целлюлитом не только безопасны, но и эффективны и доступны практически каждой из нас. Конечно, они не будут действовать сами по себе и не избавят вас от покупки специальной косметики, но как дополнительные процедуры не дадут «апельсиновой корке» прогрессировать, а на ранних стадиях целлюлита окажутся не менее действенными, чем салонные методики. Итак, что же предлагает нам народная мудрость? Активный образ жизни. Если у вас сидячая работа – это настоящий подарок для целлюлита. Самый первый совет – хотя бы раз в час делайте разминку – это уже не даст спокойно спать целлюлиту на ваших бедрах и ягодицах. Нет возможности вставать – выход из ситуации найти не проблема. Делайте гимнастику для ягодиц не вставая с рабочего места. Напрягайте и расслабляйте мышцы ягодиц – это очень полезное упражнение для женского организма, оно не только способствует притоку крови в проблемные места, но и тренирует мышцы малого таза. В обеденный перерыв или возвращаясь домой с работы, походите по лестнице пешком. Этот народный метод рекомендуют и врачи – лестница это практически одно и тоже, что и дорожка в фитнес – центре, только более доступная и совершенно бесплатная. Будет замечательно, если вы не только подниметесь пешком до дверей квартиры, но и найдете время каждый день по полчаса гулять по лестнице вверх – вниз. С непривычки будет тяжело, но стоит потерпеть, это отличная нагрузка именно на места, пораженные целлюлитом, не говоря об общей пользе для организма. Во время движения вверх идет активное сокращение ягодичных мышц – вот вам и специальная гимнастика. Водные процедуры. Тут возможностей много. Это и контрастный душ, о пользе которого всем известно, и лечебные ванны с различными травяными отварами, и конечно баня. Если нет противопоказаний, обязательно раз в неделю попарьтесь в парной, это отличная возможность вывести из организма шлаки и не дать застояться жировым клеткам. Хороший, но не слишком сильный пар и дубовый или березовый веник – вот все, что вам нужно. Веник – это отличный массажер, усиливающий кровообращение и обменные процессы в организме, способствующий открытию пор и выведению через них шлаков и всего лишнего из организма. Кроме того, в растениях, из которых сделан веник, содержатся полезные вещества, которые тоже вносят свой вклад в вашу красоту и здоровье. Принимайте антицеллюлитные ванны с отварами лечебных растений. Наиболее эффективны ванны с экстрактами или отварами растений, в которых высокое содержание калия, это полевой хвощ, майоран, душица, лаванда, шалфей, плющ, розмарин. Принимать ванну достаточно два раза в неделю по 15 минут. Скрабы для тела – вот где настоящее раздолье для домашних рецептов! Они необходимы для глубокой очистки кожи, чтобы поры лучше открывались, и ничего не препятствовало выводу вредных веществ. Самые доступные – кофе, овсянка и кукурузная мука. Вот несложные рецепты приготовления скраба из овсянки

• Взять по столовой ложке овсяных и кукурузных хлопьев, смешать с двумя столовыми ложками сахара и тремя столовыми ложками оливкового или растительного масла. Все смешать и мягкими движениями втирать в проблемные места в течение двух – трех минут. • Измельчить в кофемолке овсяные хлопья, развести их молоком (или водой) до получения однородной кашицы. Массажными движениями втирать смесь в кожу одну – две минуты. Кофейный скраб готовится совсем просто. Можно использовать кофейную гущу, оставшуюся после выпитого кофе, а можно приготовить из кофе специальную кашицу.

• Три столовых ложки молотого кофе залить небольшим количеством кипятка, минут через десять добавить столовую ложку меда и две капли эфирного масла. Нанести кашицу на проблемные места, помассировать несколько минут и оставить смесь на коже на 5 – 10 минут. Смывать теплой водой.

• К молотому кофе добавьте косметическую глину, влейте немного теплой воды. Подождите, пока глина впитает воду, готовая смесь должна быть как густая сметана. Нанесите кашицу на тело, полежите 10 минут и смойте теплой водой. Такую процедуру лучше проводить в ванной. Кукурузная мука тоже отличный скраб, не требующий никакого приготовления. Идете в ванную, хорошо распариваетесь и натираете проблемные зоны кукурузной мукой. Продолжительность процедуры – две – три минуты. Яблочный уксус – еще один помощник в борьбе с целлюлитом. Сделайте легкий массаж сухой кожи щеткой или массажной рукавичкой и на разогретую кожу в проблемных местах нанесите смесь из уксуса и воды, взятых в равных пропорциях. Обернитесь пищевой пленкой и полежите с полчаса под пледом или одеялом. Затем смесь смывается теплой водой, на тело наносится увлажняющий крем. Целлюлит не любит и растирание морской солью. Очень полезная процедура, растирание можно делать не только в пораженных местах, а по всему телу. Конечно, мгновенного результата ждать не стоит, но эффективность этого метода признана и медиками и косметологами. Можно использовать только морскую соль или приготовить смесь из одной части оливкового масла, половины части воды и полутора частей морской соли. Получившийся скраб вылить в ладошку и растирать проблемные зоны снизу вверх. Такое растирание можно делать раз в неделю после контрастного душа. В конце процедуры скраб смыть теплой водой, кожу смазать увлажняющим кремом или лосьоном. Не забывайте про обертывания и маски с косметической глиной и медом, массаж и конечно сбалансированное питание. Любой из предложенных методов будет успешно работать только если вы существенно пересмотрите свой образ жизни. Побольше двигайтесь, ешьте фрукты и овощи, салаты и улучшится не только состояние кожи, но и общее самочувствие. Будьте здоровы и красивы!