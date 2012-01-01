Как избавиться от целлюлита в домашних условиях?

Как вы думаете, почему месяц назад был в фаворе антицеллюлитный пластырь, а сегодня уже обсуждается новый супер эффективный крем, а завтра все забудут о нем и разговоры перейдут на очередную новинку – антицеллюлитные колготки? И так будет продолжаться до бесконечности, на радость производителям, уверяющим, что наконец-то без особых усилий вы сможете победить целлюлит. Можно метаться из стороны в сторону долго и безрезультатно, и все потому, что волшебной пилюли, чудодейственного крема, геля или еще какого средства под названием «все в одном флаконе» для борьбы с целлюлитом не существует. Избавиться от целлюлита или, по крайней мере, значительно улучшить состояние кожи можно только при «массированной атаке», в которой вас поддержит правильно составленная антицеллюлитная программа. Вряд ли стоит останавливаться на том, что нужные процедуры должны выполняться в комплексе и ежедневно, об этом знают практически все, но не все следуют этим рекомендациям. Вероятнее всего, что какой-то из предложенных или выбранных вами способов вызывает ощутимый дискомфорт и поэтому он через некоторое время перестает выполняться. Это вполне естественно для человека - кто без усилий будет делать то, что ему не нравится? Возможен и другой вариант – вы слишком резко нагрузили свой организм всем и сразу, и от такой встряски ждать положительного результата было бы странно. Методов для борьбы с целлюлитом в домашних условиях предостаточно, от вас требуется только выбрать наиболее подходящие именно вам. К примеру, не стоит заставлять себя ежедневно принимать ванну с различными полезными добавками, если вы такую процедуру просто не выносите. Можно найти компромисс – чередовать душ и ванны – пользы от этого будет гораздо больше, чем от бездумного следования стандартным рекомендациям. При составлении своей собственной программы возьмите за основу советы специалиста и особенности своего организма, добавьте свои ощущения и предпочтения – в таком сочетании комплекс будет наиболее действенным. Что предлагают косметологи для домашней антицеллюлитной программы? Сбалансированное питание. Как это ни банально, но первое, на что нужно обратить внимание – это ваш рацион. Из организма должны выводиться шлаки и токсины, а это значит, что нужно улучшить обмен веществ. Завсегдатаями на вашем столе должны стать овощи и фрукты, хлеб с отрубями, каши. В день выпивать не меньше двух литров жидкости, из напитков отдайте предпочтение зеленому чаю. Есть нужно часто и понемногу. Физические упражнения. Второй существенный момент – физические нагрузки, они улучшают микроциркуляцию крови в мышцах, улучшают обмен веществ. Выбирайте наиболее подходящие для вас. Это может быть плавание, теннис, занятия в фитнес – клубе, ежедневные пробежки, зарядка, аэробика и аквааэробика, легкие занятия на тренажерах. С вибротренажерами нужно быть очень осторожными – они имеют множество противопоказаний. Массаж. О пользе антицеллюлитного массажа, в том числе и в домашних условиях, сказано немало, это один из самых эффективных методов борьбы с целлюлитом. Но не стоит от него ждать наслаждения – цель такого массажа – размягчение скопившихся под кожей жировых отложений. Подберите метод, наиболее приемлемый для вас. Кроме своих ощущений в этом случае стоит учесть и время, необходимое на его проведение. Антицеллюлитная косметика. Без нее никуда, но в тоже время не следует ее считать панацеей. Сам по себе антицеллюлитный крем работать не будет. Массаж, пиллинг, обертывания, ванны – вот неполный перечень процедур, в комплекте с которыми антицеллюлитная косметика окажется эффективной. Если же вы просто будете втирать крем в кожу, то действия не будет никакого. Пусть антицеллюлитная косметика не будет самой дорогой, но приобрести специальную серию необходимо. Водные процедуры. О самых простых, доступных и эффективных процедурах поговорим подробнее. Контрастный душ. Элементарная процедура, но ее воздействие на организм удивительное, а по эффективности воздействия на пораженные целлюлитом участки кожи она стоит на одном из первых мест. Чередование холодной и горячей воды заставляет то сжиматься, то разжиматься стенки сосудов, получается своеобразная гимнастика. Как результат - улучшается кровообращение, увеличивается скорость обмена веществ, укрепляется иммунная система. Но правила выполнения существуют даже для этой простой процедуры. Во-первых, после горячей ванны контрастный душ принимать нельзя – слишком большая нагрузка на сердце. Во-вторых, нельзя допускать резкой смены температур. Начинать нужно с теплой воды, затем перейти на холодную, на 10 – 15 секунд, не больше, повторяется процедура трижды. Напор воды должен быть сильным, после контрастного душа растереть кожу полотенцем. Ванна. Самые лучшие добавки для антицеллюлитных ванн – это морская соль, ароматические масла и водоросли. Неплохой результат дает добавление в воду травяных отваров. Температура воды должна быть не выше 37 градусов, продолжительность приема – 20 – 30 минут. Морскую соль, водоросли и эфирные масла приобрести не проблема, они продаются в аптеках или в косметических салонах. Приготовить ванну тоже не сложно. 350 грамм морской соли растворите в теплой воде и вылейте в готовую ванну. Поплавайте в «соленом море» 20 минут, примите душ, разотрите кожу полотенцем и нанесите антицеллюлитный крем или гель. Можно принимать такие ванны через день или чередовать морскую соль и эфирные масла. Эфирные масла смешивают между собой, разводят стаканом кефира и выливают смесь в подготовленную ванну. Время процедуры – 20 минут. Непосредственно в воду эфирные масла не добавляются, у них высокая концентрация и можно получить ожег. Не забудьте про антицеллюлитные обертывания, о них рассказано в отдельной статье. Такая процедура должна обязательно входить в вашу программу по борьбе с целлюлитом. Наберитесь терпения и ни в коем случае не отступайте и не опускайте руки, если на первых порах что-то не будет получаться. Стоит дать малейший шанс целлюлиту, и он снова будет на месте.